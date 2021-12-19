Muhabir tokatlayan Muharrem Sarıkaya için çağrı: Gazetecilik mesleğinden el çektirilmeli
Habertürk’te 'Gün Başlıyor' programının sunucusu Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabirini tokatladığı görüntülere bir tepki de Uluslararası Medya Enformasyon Derneği'nden geldi. UMED tarafından yapılan açıklamada, “Derhal gazetecilik mesleğinden el çektirilmeli, bir daha asla görev verilmemelidir” ifadelerine yer verildi.
Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabirine tokatlı saldırısına sert tepki göstererek, açıklamasında “Derhal gazetecilik mesleğinden el çektirilmeli, bir daha asla görev verilmemelidir” ifadelerine yer verdi.
Sözde tarafsız yayıncılık yaptığını ileri sürerken özde AK Parti hükümetine operasyon çeken Turgay Ciner’in sahibi olduğu Habertürk’te 'Gün Başlıyor' programının sunucusu Muharrem Sarıkaya, İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat attı. Skandal görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırırken bir tepki de UMED'den geldi.
"Gazetecilik mesleğinden el çektirilmeli"
Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından konuya ilişkin basın açıklaması yapıldı. UMED'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada olay kınanarak, “Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın, yayın sırasında ses kontrolü yapan emekçiye tokat atması, skandaldır, vandallıktır, emek düşmanlığıdır. Muharrem Sarıkaya’ya derhal gazetecilik mesleğinden el çektirilmeli, bir daha asla görev verilmemelidir.” denildi.