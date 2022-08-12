Muhabbet kuşu hastalıkları nelerdir? Yem seçimi nasıl olmalıdır? Belirtileri ve tedavi yöntemleri

İnsanlarda olduğu gibi, muhabbet kuşları da bulaşıcı hastalıklarla kimi zaman mücadele edebilir. Bu hastalıklar virüs, mantar ve bakteri nedeni ile meydana gelir. Bunlardan en bilinenleri ise, kandidiaz (pamukçuk), polyoma virüsü, salmonella ve kursak iltihabı şeklinde sıralanabilir. İşte muhabbet kuşu hastalıkları belirtileri ve tedavi yöntemleri...

Muhabbet Kuşu Hasta olduğu nasıl Anlaşılır? Hastalık Belirtisi ve Tedavisi

Muhabbet kuşu hastalık nedenleri

Muhabbet kuşlarının bakımları kolaydır, fakat beslediğimiz kuşlarımızın bakımları hakkında bilgi sahibi olmazsak hastalandıklarında fark etmeyebilir ve zamanında müdahale etmezsek kuşlarımızı kaybedebiliriz. Kuşlarımızın kafes içinde ve kafes dışında yaptığı davranışlarını gözlemlemeli olağan dışı davranışlar sergilediğini de hemen önlem almalıyız. Muhabbet kuşları hastalıklarını gizlerler iyi takip etmediğiniz takdirde hastalık ilerler ve bazı ağır hastalıklar da gecikmiş olabilirsiniz. Dünya çapında Yapılan araştırmaya göre muhabbet kuşlarının hastalık nedenlerinin yüzde doksanı yanlış beslenmeden kaynaklanıyor. Bu nedenle doğru beslenmeli ve kuşları zararlı olan yiyecekler asla verilmemelidir. Muhabbet kuşlarının hasta olduğunu nasıl anlarız ve belirtileri nelerdir inceleyelim.

Muhabbet kuşu ishal

Muhabbet kuşunun dışkısının sıvı şekilde yapıyorsa ishaldir. İshal mikrobik ve gıdaya bağlı olarak ortaya çıkabilir. Gıdaya bağlı ishallerde bozulmuş yemler, çok sulu sebze ve meyvelerdir. Mikrobik olan ishallere sebep olan nedenler ise stresten dolayı veya kuşun bağışıklık sisteminin zayıflaması sayılabilir. Buna bağlı olarak da mantar ve parazitlerin çoğalmasıyla ishal ortaya çıkabilir. Gıdaya bağlı ishallerde haşlanmış patates, haşlanmış pirinç suyu ve dal darısı vererek ishali kesebilirsiniz. Mikrobik ishallerde ise veteriner hekimin vereceği ilaç tedavisine uygulamalısınız.

Muhabbet kuşu nezle soğuk algınlığı

Muhabbet kuşunuzun burun ve gözlerinde akıntı ayrıca aksırması nezle belirtisidir. Burun delikleri tıkanan kuşun nefes almakta zorluk çektiği görülür. Soğuk algınlığından dolayı kuşların tüyleri kabarık durur ve titreme görülür. Çok fazla hareket etmez genellikle uyukladıkları görülür. Soğuk algınlığı ve nezle olan kuşlar yem yemezler iştahsız olurlar. Nedenleri ise kuşların bulunduğu ortamda ani ısı değişikliği, cereyanda kalma ve banyo sonrası soğuk havaya maruz kalma diyebiliriz. Bu durumda varsa diğer kuşlardan farklı bir kafese alınmalı suyuna vitamin eklenmelidir. Kuşun bulunduğu ortam sıcak olmalıdır. En doğrusu veteriner hekime götürülerek tedavisi yapılmalıdır.

Muhabbet kuşu yem yemiyor iştahsızlık

Muhabbet kuşunuz yem yemiyor iştahsız olduğunu gözlemliyor sanız yem değişikliği nedeniyle yeni aldığınız yemi beğenmiyor olabilir. Kuşunuzun alıştığı yem varsa farklı bir yem iştahsızlığa neden olabilir. Hatta yem değişikliğinden dolayı kuşlar stres ve tüy değişimine girebilirler. Genellikle yeni alınan muhabbet kuşları ortam değişikliğinden dolayı ilk zamanlar iştahsız olurlar. Stres ve gaga kayması da iştahsızlığı nedenlerindendir. Bunun dışında bazı muhabbet kuşu hastalıkları da iştahsızlığa neden olmaktadır.

Muhabbet kuşu solunum yolları hastalığı-Bronşit

Bronşit hastalığına yakalanan muhabbet kuşunun en belirgin hastalık belirtileri hızlı hızlı ve hırıltılı nefes almasıdır. Sık sık nefes almasından dolayı hasta olan kuşun kuyruğu yukarı aşağı doğru sallanır. Bronşit hastalığının nedenleri ise üşütme ve soğuk algınlığına yakalanan kuşun zamanında tedavi edilmemesidir. Bronşit olan kuş solunum yollarının iltihapla tıkanmasından dolayı nefes almakta güçlük çeker. ilk önlem olarak kuş sıcak bir ortama alınır ve suyuna vitamin eklenir. Yine kısa sürede veteriner hekime götürülerek tedavisi yapılmalıdır.

Muhabbet kuşu yağlanma

Dengesiz ve aşırı protein ile beslenen muhabbet kuşlarında yağlanma ve kilo oluşur. Buna bağlı olarak muhabbet kuşlarında hantallaşma hareketlerde azalma ve ötmeme gibi durumlar görülebilir. Tedavisi ise besin değeri yüksek olan gıdaları azaltmak ve yeşillik vermektir. Haftada bir iki damla limon suyu damlatmak kuşunuzu zayıflamasına katkıda bulunacaktır. Ayrıca gün içinde oda içerisinde kuşları uçurmak da faydalı olacaktır.

Muhabbet kuşu mantar hastalığı

Mantar hastalığı genellikle kuşların gagalarında göz çevrelerinde ve Ayaklarında görülen bir hastalıktır. Mantar hastalığının nedenleri hijyenik olmayan kafes ve tünekler kafes tabanında biriken dışkıların ayak ve gaganın temas etmesidir. Belirtileri ise kuşun gaga ve göz çevresinde tüy dökülmesi pullanma ve kızarıklık olarak sayılabilir. Bu bölgelere mantar kremi sürülerek tedavi edilir.

Muhabbet kuşu romatizma

Nem oranı yüksek ve rutubetli ortamlarda beslenen muhabbet kuşları romatizma hastalığına yakalanabilir. Ayrıca Banyo yaptıktan sonra yeterince kurumayan ıslak tüylerle gece tüneyen kuşlarda da romatizma görülür. Bu hastalığın belirtileri arasında yürüme zorluğu, tünek üzerinde duramama veya tünekten düşme sayılabilir.

Kuruma Hastalığı

Halk arasında kuruma hastalığı olarak adlandırılan bu hastalık kuşların mide ve bağırsaklarına yuvarlanan bir mantar türüdür. Genellikle dışkıdan sudan veya başka bir kuştan ağız yolu ile bulaşan bu hastalık kuşun sindirim sistemini yok ederek besinlerden faydalanmasını engeller. Zamanında önlem alınmadığı takdirde ilerleyen zamanlarda ölüm ile sonuçlanır. Hastalığın en belirgin özellikleri kuşta zayıflama görülür. Yağ dokusunu kaybeden kuşun göğüs kemiği inceldiğinde jilet göz olur. Bu belirtiler hastalığın son evrelerinde olduğunun göstergesidir. Hareketsizlik, iştah kaybı, Hatta ishal görülür. Dışkı rengi Kahverengi ve siyah olduğu hatta dışkıda sindirilmemiş besin parçaları görülür. Kuşlarımızı bu hastalığa karşı korumak için sağlıklı zamanlarında yem ve suyu günlük olarak tazelenmeli, düzenli olarak suyuna elma sirkesi vitamin ve probiyotikler ile desteklemeliyiz. Ayrıca kuşlar sağlıklı olsalar bile önlem almak için ayda bir ilaç tedavisi yapılmalıdır.

Hasta muhabbet kuşuna ne iyi gelir?

Hasta kuşlar genellikle yeterince yemek yemiyor olabilir ve kan şeker düzeyleri düşük olabilir (Hipoglisemik). göz damlası ile saatte birkaç damla şekerli su verilebilir. Bunu yaparken son derece dikkatli olun, acele etmeyin ve kuşu kesinlikle sırt üstü tutmayın. Kuş mutlaka dik olarak tutulmalıdır.

Muhabbet kuşunun öleceği nasıl anlaşılır? Muhabbet Kuşlarında Ölüm Belirtileri Nelerdir?

Yem tüketimini aza indirmesi ya da hiç yememesi. Kafesinin içinde hareket etmemesi, eski neşesinde ve canlılığında olmaması. Hızlı bir şekilde kilo kaybı yaşaması.

Muhabbet Kuşu Hastalık belirtileri

Kuşunuzda şu belirtileri gördüğünüzde;

Anormal Nefes alış

Sürekli aşağı yukarı hareket eden kuyruk

Tünekte duramama

Gaga, burun ve gözlerde akıntı

Kafes tabanına oturma

Ani zayıflama

Kusma

Anormal tüy dökümü

Anormal dışkı ve sindirilmemiş dışkı

Sürekli uyuma

Sürekli kabarık duruş

Vücutta ve ya ayaklarda şişlik

Kuşunuzda bu belirtileri fark ettiğiniz anda müdahale edilmesi gerekir. Siz kuşunuzun kendiliğinden iyileşmesini beklerken durum daha kötüye gidiyor olabilir. Hasta olduğunu fark ettiğiniz anda ne kadar erken müdahale edilirse durum daha ciddi olmadan kurtarmış oluruz. Lütfen geç kalmayın, ihmal etmeyin.

Hasta olan kuşa ne verilir?

Hasta kuşlar genellikle yeterince yemek yemiyor olabilir ve kan şeker düzeyleri düşük olabilir (Hipoglisemik). göz damlası ile saatte birkaç damla şekerli su verilebilir. Bunu yaparken son derece dikkatli olun, acele etmeyin ve kuşu kesinlikle sırt üstü tutmayın. Kuş mutlaka dik olarak tutulmalıdır.

Muhabbet Kuşları İçin Yem Seçimi Nasıl Olmalıdır? Muhabbet kuşu için yem seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

Muhabbet kuşu beslenmesinde yem seçimi son derece önemlidir.

Muhabbet kuşuna yem seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta yemin taze olmasıdır. Uzun süre bekleyen yemler nem aldığı için sağlıksızlaşır. Normal yemin dışında muhabbet kuşuna ek gıda ve besin destekleri de vermek gerekir. Muhabbet kuşlarında tek yönlü beslenme tavsiye edilmez.

Muhabbet kuşlarına tane yemlerin dışında meyve sebzelerde belirli oranlarda verilebilir. Bu kuşun beslenmesinin daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır.

İlginizi çekebilir → Evinizdeki sineklerden ve böceklerden kurtulmanın 10 yolu! Haberi için TIKLAYINIZ