Muğla'yı ziyaret eden turist sayısında büyük sıçrama!

2022 yılının 11 aylık döneminde Muğla’ya gelen turist sayısı % 174 büyümeyle 2,97 milyona çıkarak büyük sıçrama yaptı. Muğla’ya en çok turist yollayan ülkelerin başında İngiltere gelirken, Rusya, Almanya, Polonya ve Hollanda ilk beşe giriyor.

Vali Tavlı’dan mutlu eden açıklamalar

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Otelciler Derneği’ne yaptığı Ziyarette sektörün 2022 yılındaki faaliyetleri, 2023 yılı projeleri, ihtiyaçları ve önerileri değerlendirirken turizmcilerin yüzünü güldüren açıklamalarda bulundu.

“Kamu, Özel Sektör ve Vatandaş İş Birliğini Bilimsel Çalışmalarla da Destekledik”

Yapılan çalışmalarla Muğla’da turizm gelirlerinde önemli bir sıçrama yaşandığını belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı, “Hamd olsun ağırladığımız misafir sayısında da turizm gelirlerinde de önemli bir ivme yakaladık. Her turizm destinasyonumuz için ayrı ayrı değerlendirme toplantıları yapıyoruz. Kamu, özel sektör ve vatandaş iş birliğinde, üniversitemizin ve bilimsel çalışmaların rehberliğinde sahip olduğumuz turizm potansiyelimizi daha da geliştirerek Muğla’mızın Turizmde hak ettiği yere gelmesi için ortak akılla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı BODER’in konuğu oldu

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) toplantı salonundaki toplantıya Vali Orhan Tavlı’nın yanı sıra Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Başkan Yardımcısı Salih Gürhan Gider, Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, Genel Sekreter Yiğit Girgin, Sayman Ali Faik Korkmaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Dağoğlu, Burak Yamak ve Caner Arslan katıldı.

BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz turizmin gelişmesi için önerilerde bulundu

BODER’ in Faaliyetleri hakkında Vali Orhan Tavlı’ya bilgi veren Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Bodrum ve Bodrum turizmine yaptıkları katkılar ile bodrum turizminin daha iyi yere gelebilmesi için önerilerini aktardı.

BODER ile Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliği Sonuç Verdi

2022 yılında sektör olarak büyük mücadele verildiğini belirten Ömer Faruk Dengiz, Bodrum’un turizm sektörünün hizmet kalitesinin daha da arttırılması için Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yaparak 1330 personele eğitim verildiğini belirtti.