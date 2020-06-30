  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Muğla'ya yatlar kargo gemisiyle geliyor

Yeniakit Publisher
2020-06-30 14:33:26 -
Muğla'ya yatlar kargo gemisiyle geliyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde turizm sezonunun açılmasıyla yatlar da denize inmeye başladı.

Marmaris Körfezi'ne giriş yapan Hollanda bayraklı 5 bin 460 groston ağırlığında, 112 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğindeki kargo gemisi "Eemslift Ellen", Cruise Port'a yanaştı.

Biri yelkenli olmak üzere dört lüks yat, gümrük işlemlerin tamamlanmasının ardından gemideki dev liftler yardımıyla denize indirildi.

İspanya'nın Palme De Mallorca Limanı'ndan getirilen yatların indirilmesini vatandaşlar ve turistler izledi.

Marmaris Liman İşletmeleri yetkilileri, ulaşımın daha ucuz olması nedeniyle yatların kargo gemileriyle getirildiğini bildirdi.

Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı