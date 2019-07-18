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Muğlaspor sahaya indi

TFF 3’üncü Lig 3’üncü grupta mücadele edecek olan Muğlaspor’da yeni sezon hazırlıkları başladı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:16
Muğlaspor sahaya indi

TFF 3’üncü Lig 3’üncü grupta mücadele edecek olan Muğlaspor’da yeni sezon hazırlıkları başladı. Teknik Direktör Hasan Şermet yönetiminde ilk çalışmasını


Muğla Atatürk Stadyumunda gerçekleştiren Yeşil Beyazlılar hazırlık kampını Muğla’da geçirecek.


Muğlaspor Sportif Direktörü Abdullah Eskihisarlı ilk antrenmanın ardından yaptığı açıklamada, “İlk antrenmanımızı Muğla Atatürk Stadyumunda gerçekleştirdik. Antrenmanlarımız Menteşe Ortaköy tesislerinde devam edecek. Muğlaspor bu sene dış kampa gitmeyecek. Tüm hazırlığımızı Muğla’da yapacağız. İlk antrenmana anlaştığımız futbolcular ve alt yapıdan 7 oyuncu katıldı. Altyapı oyuncularımız . Teknik Direktör Hasan Şermet hocamız tarafından deneniyor. Ayrıca transfer çalışmalarımız da devam ediyor. Her geçen gün kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:16
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