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Aktüel

Muğla'nın turizm merkezlerinde deniz keyfi

Yeniakit Publisher
2020-08-08 14:48:06 -
Muğla'nın turizm merkezlerinde deniz keyfi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın gözde turizm merkezleri Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Akyaka sahillerinde yoğunluk yaşanıyor.

Bodrum ilçesi Paşatarlası, Kumbahçe, İçmeler, Gümbet, Bitez, Ortakent ve Göltürkbükü sahillerinde denize giren tatilciler, sıcak havada serinlemenin keyfini çıkardı.

Halk plajlarında denize girenler, sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen şemsiye ve şezlonglarda güneşlendi. Bazı tatilciler ise teknelerle gittikleri koylarda kalabalıktan uzak zaman geçirdi.

Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü Fethiye ilçesindeki plajlarda da yoğunluk yaşanıyor. Bazı turistler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarında denize girdi, kumsalda güneşlendi.

Adrenalin tutkunları ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, eşsiz Ölüdeniz manzarasını izleme fırsatı yakaladı.

Marmaris'in İçmeler, Uzunyalı sahilleriyle, Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na gelen tatilcilerin sosyal mesafe kuralına uyarak güneşlendiği görüldü.

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