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Muğla’nın Hayvansal Üretim İstatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Hayvansal Üretim İstatistiklerini verilerini yayımladı.

12 Eylül 2019 Perşembe 12:43
Muğla’nın Hayvansal Üretim İstatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Hayvansal Üretim İstatistiklerini verilerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre 2019 yılı Haziran ayı itibarıyla Muğla’da büyükbaş hayvan sayısı yüzde 13,2, küçükbaş hayvan sayısı ise yüzde 1,0 arttı.


Büyükbaş hayvan sayısı 2019 yılı Haziran ayında bir önceki yılın Haziran ayına göre yüzde 13,2 artarak 262 bin 477 baş olarak gerçekleşti. Büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı, 2019 yılı Haziran ayında bir önceki yılın Haziran ayına göre yüzde 13,2 oranında artarak 262 bin 477 baş oldu. Muğla 262 bin 477 baş (%1,44) ile Türkiye genelinde en çok sığırın bulunduğu 23’üncü il oldu.


Küçükbaş hayvan sayısı yüzde 1,0 arttı


Küçükbaş hayvan sayısı 2019 yılı Haziran ayında bir önceki yılın Haziran ayına göre yüzde 1,0 oranında artarak 413 bin 667 baş olarak gerçekleşti. Küçükbaş hayvanlar arasında yer alan koyun sayısı, 2019 yılı Haziran ayında bir önceki yılın Haziran ayına göre yüzde 2,7 oranında artarak 180 bin 333 baş oldu. Muğla bu rakam ile Türkiye genelinde en çok koyunun bulunduğu 54’üncü il oldu.


Küçükbaş hayvanlar arasında yer alan keçi sayısı ise 2019 yılı Haziran ayında bir önceki yılın Haziran ayına göre yüzde 0,3 oranında azalarak 233 bin 334 baş oldu. Muğla bu sayı ile Türkiye genelinde en çok keçinin bulunduğu 17’nci il oldu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:43
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