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Aktüel Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem
Aktüel

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem

AFAD, saat 01.14'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 08:32:00 -
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.14'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 11,40 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça'ya yaklaşık 40 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada saat 01.25 itibarıyla bölgeden ulaşan olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

 

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