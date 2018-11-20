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Muğla'nın Bodrum ilçesinde tekne battı!

Bodrum ilçesi açıklarında batan teknede Suriyeli bir kişi hayatını kaybetti, 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

20 Kasım 2018 Salı 09:18
Muğla'nın Bodrum ilçesinde tekne battı!

Bodrum ilçesi Aspat mevkisi önlerinde seyir halinde olan Panama  bayraklı ticari gemi, bölgede sahil güvenlik görevinde bulunan Sahil Güvenlik  korvetine denizden insan sesleri geldiği yönünde bilgi verdi.

Olay yerine gelen ekipler, deniz yüzeyinde parçalanmış halde bir fiber  tekne ile düzensiz göçmenlerin olduğunu gördü.

Yapılan çalışmada deniz yüzeyinde 4 Suriye, 4 Filistin ve 2 Mısır  uyruklu 10 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aramalarda Suriye uyruklu bir kişiye ait  erkek cesedi bulundu.

Kurtarılanlardan 2 düzensiz göçmen hastaneye kaldırıldı, diğerleri  Turgutreis Limanı'na götürüldü.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 09:18
  1. tekne

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