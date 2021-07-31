Muğla'nın Bodrum ilçesinde de yangın başladı
Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi devam ederken Muğla'nın Bodrum ilçesinde de yeni bir yangının başladığı bilgisi geldi.
Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürerken, Bodrum'da da yeni bir yangının başladığı bilgisi geldi.
Bodrum merkezine yakın ormanlık alanda alevler yükselmeye başladı.
"98 yangının 88'i kontrol altında"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki orman yangınlarıyla ilgili bu sabah bir bilgilendirme yapmış ve "28-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan 98 orman yangınının 88'ini kontrol altına aldık. 10 yangını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor." açıklamasında bulunmuştu.