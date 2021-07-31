  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

90 yaşında Hakk'a yürüyen merhum Nimetullah Hocaefendi'nin Cenaze programı belli oldu!

3 gündür söndürülemiyordu! Bir ilimizden sevindiren haber: Yangın kontrol altına alındı

Daha iktidar olmadan böyleler! CHP'li vekilden görevini yapan polise azar üstüne azar!

Kılıçdaroğlu'dan 'yok artık' dedirten açıklama: Yangın söndürme helikopterleri yangınları büyütüyor

Kardeş ülkeden flaş açıklama: Yardıma hazırız

Konya'daki katliama Türkiye'nin ciğeri yanarken Barzani'nin medyası Rudaw'dan provokasyon!

Vali Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti

Orman yangınına müdahale sürüyor! Bir mahalle daha tehdit altında

Bu provokasyon cezasız kalmamalı! Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlundan Kürt vatandaşlarımızı kışkırtma çabası

Son dakika! Bakan Soylu'dan Konya katliamı açıklaması
Hamaney'den 2 bin 825 mahkum için dikkat çeken karar
Vedat Bilgin: 36 ilacı geri ödeme listesine aldık
Erdoğan, Putin ile görüştü
Bodrum'da da yangın başladı
Gündem Muğla'nın Bodrum ilçesinde de yangın başladı
Gündem

Muğla'nın Bodrum ilçesinde de yangın başladı

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi devam ederken Muğla'nın Bodrum ilçesinde de yeni bir yangının başladığı bilgisi geldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 13:47:00 -
Muğla'nın Bodrum ilçesinde de yangın başladı

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürerken, Bodrum'da da yeni bir yangının başladığı bilgisi geldi.

Bodrum merkezine yakın ormanlık alanda alevler yükselmeye başladı.

"98 yangının 88'i kontrol altında"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki orman yangınlarıyla ilgili bu sabah bir bilgilendirme yapmış ve "28-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan 98 orman yangınının 88'ini kontrol altına aldık. 10 yangını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor." açıklamasında bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay