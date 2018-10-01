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Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar sahilinde ölü yunus sahile vurdu

Bodrum ilçesi Akyarlar sahilinde ölü yunus bulundu.

01 Ekim 2018 Pazartesi 18:34
Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar sahilinde ölü yunus sahile vurdu

Sahilde gezenler kıyıya ölü bir yunusun vurduğunu görünce zabıta  ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine sahile gelen Bodrum Belediyesi Zabıta  Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, yaklaşık iki metre uzunluğundaki  yunusun öldüğü tespit edildi.

Belediye ekiplerince kamyonete taşınan yunus, incelenmek üzere Bodrum  Belediyesi Turgutreis Temizlik İşleri Şefliğine götürüldü.

 

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 18:34
  1. yunus

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