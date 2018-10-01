Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar sahilinde ölü yunus sahile vurdu

Sahilde gezenler kıyıya ölü bir yunusun vurduğunu görünce zabıta ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine sahile gelen Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, yaklaşık iki metre uzunluğundaki yunusun öldüğü tespit edildi.

Belediye ekiplerince kamyonete taşınan yunus, incelenmek üzere Bodrum Belediyesi Turgutreis Temizlik İşleri Şefliğine götürüldü.