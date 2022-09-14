Muğla'dan sevindiren haber! Yangın kontrol altına alındı

Ekiplerin gece boyunca havadan ve karadan müdahale ettiği Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı.

Muğla Valiliği'nden gelişmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Sabaha kadar süren yangınla mücadele çalışmalarının neticesinde Gökova Kozlukuyu yangını kontrol altına alınmıştır. Karadan ve havadan yangınla mücadele çalışmalarında fedakarca görev yapan ekiplerimize teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gün ağarınca havadan müdahale başladı

Gökova Mahallesi Kozlukuyu mevkiinde gece saatlerinde başlayan orman yangınına sabahın ilk ışıklarına kadar karadan müdahale edildi.

Ekipler, günün aydınlanması ile birlikte çok sayıda hava aracı ile alevlerle mücadeleyi sürdürdü.

Karadan ve havadan yapılan yoğun mücadelenin ardından yangın kontrol altına alınırken Muğla Valisi Orhan Tavlı da yangın bölgesine gelerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Bölgedeki soğutma ve söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Muğla Valisi çalışmaları yerinde inceledi