0553 313 94 23

Muğla'daki orman yangınları

Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde çıkan orman yangınlarına 13 helikopter, 50 arazöz, 10 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle müdahaleler devam ediyor- Milas'ta zeytinlik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı, alanda bulunan bazı oyma kovan evleri kullanılamaz hale geldi- Bodrum'daki yangın ise rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerliyor- Muğla Orman Bölge Müdür Vekili Enver Demirci:- "Milas ve Bodrum'daki yangınları kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyoruz. Bodrum'da şiddetli rüzgar 50-60 kilometre hızla esiyor, rüzgar bizi çok zorluyor"

18 Ağustos 2019 Pazar 19:24
Muğla'daki orman yangınları

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.

Milas'ta Akgedik Barajı mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, zeytinlik alana sıçradı. Havadan ve karadan müdahale ile zeytinlik bölgesindeki yangın kontrol altına alındı, ancak ormanlık alanda çalışmalar devam ediyor.

Ormanlık alanda oyma kovan evleri olarak adlandırılan oyma kovanların konulduğu bazı yapılar yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bodrum ilçesinde Mumcular bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangında da söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgede, ormana yakın bir ev tahliye edildi.

Yangının, rüzgarın etkisiyle yayılma eğilimi gösterdiği ve yakın yerleşim alanlarının bulunduğu bölgeye doğru hızla ilerlediği bildirildi.

Yöre halkı da söndürme çalışmalarına eşlik ediyor.

- "Rüzgar bizi çok zorluyor"

Muğla Orman Bölge Müdür Vekili Enver Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her iki yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi.

Söz konusu yangınlara 13 helikopter, 50 arazöz, 10 dozer ve çok sayıda işçi ile ormana havadan ve karadan müdahale edildiğini belirten Demirci, "Milas ve Bodrum'daki yangınları kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyoruz. Bodrum'da şiddetli rüzgar 50-60 kilometre hızla esiyor, rüzgar bizi çok zorluyor." diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 19:24
  1. Bodrum
  2. Milas
  3. Muğla
  4. orman yangını

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Süper Lig
    1. Futbol: Süper Lig
    2. Cirit: "Yargı bağımsızlığı, kuvvetler..
    3. İsmail Saymaz'ın Ensar Vakfı yalanı..
    4. Hakkari Valiliğinden patlama açıklaması
    5. Manisaspor'a puan silme cezası
    6. Cirit: "(Bazı baroların adli yıl..
    7. Kaza yerindeki jandarma aracına..
    8. Bojan Saranov, Karagümrük’te
    9. Hatay’da orman yangını
    10. TESK Genel Başkanı Palandöken: “Zarar..
    11. Şemdinli'de sivil aracın geçişi..
    12. "Esnafın zararı kısa sürede..
    13. Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte..
    14. Ulusal Sebeplili Hüseyin Pehlivan..
    15. Sinir sıkışması nedir? Sinir..
    16. "Hindistan'ın nükleer cephaneliği..
    17. Atıcılık: Plak Atışları Dünya Kupası
    18. TİKA gönüllüleri Senegal'e "yağmurla"..
    19. Derbi maçında kan aktı! Ölü ve..
    20. A vitamini nedir? A vitaminin vücuduma..
    21. AK Partili Metiner’den Gülerce’ye..
    22. Serinlemek için girdiği baraj gölünde..
    23. Fatih Karagümrük'ten kaleye takviye
    24. Eti yumuşatmak için ne yapılır? Dana..
    25. İsrail Büyükelçisi Amman Dışişleri..
    26. Molozların arasında tarih bulundu
    27. Muğla'daki orman yangınları
    28. Er meydanında evlilik teklifi
    29. Başkent’te zehirlenen 3 köpek telef..
    30. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli:..
    Kılıçdaroğlu, Türkiye ve Katar ordusunun iş birliğinden rahatsız oldu! “50 milyon dolar toplayacağım”
    Kılıçdaroğlu, Türkiye ve Katar ordusunun iş birliğinden rahatsız oldu! “50 milyon dolar toplayacağım”
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım