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Gündem Muğla'daki orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor!
Gündem

Muğla'daki orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor!

Muğla'da gece saatlerinde başlayan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit edince vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 07:54:00 - 2022-09-14 08:11:36

Muğla'nın Ula İlçesi, Gökova Mahallesinde çıkan ve rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

Geniş bir alana yayılan yangına müdahale için çok sayıda ekip sevk edilirken, alevlerin tehdit ettiği ve muhtarlığın uyarıda bulunduğu mahallelerde vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi.

Sık ormanlık alanda gece saatlerinde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Vatandaşların tedirgin bekleyişleri geceden bu yana sürerken, itfaiye ekipleri de canlarına pahasına alevlerle mücadele ediyor.

Öte yandan bölgede alevlerin tehdit ettiği bazı evlerle turistik işletmeler tahliye edildi.

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