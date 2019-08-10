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Muğla’daki araç yoğunluğu havadan görüntülendi

5 günlük Kurban Bayramı tatilinde tatillerini Muğla’da geçirmek için Türkiye’nin birçok ilinden yola çıkan sürücüler Bodrum, Menteşe, Marmaris ve Köyceğiz karayolunda yoğunluk oluşturdu.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 19:33
Muğla’daki araç yoğunluğu havadan görüntülendi

5 günlük Kurban Bayramı tatilinde tatillerini Muğla’da geçirmek için Türkiye’nin birçok ilinden yola çıkan sürücüler Bodrum, Menteşe, Marmaris ve Köyceğiz karayolunda yoğunluk oluşturdu.


Muğla Emniyet Müdürlüğüne Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığınca yaz sezonu boyunca tahsis edilen helikopter bayram süresince trafik, terör, kaçakçılık ve uyuşturucu tacirlerine yönelik denetim yapacak. Ekiplerce bayram öncesi gerçekleştirilen trafik denetimde kuralları ihlal eden sürücüler, hava ekibinden yer ekiplerine bildirilerek gerekli cezai müeyyide uygulandı.



Yollarda yoğunluk


Türkiye’nin dört bir köşesinden bayram tatilini geçirmek için araçları ile gelen sürücüler özellikle Bodrum Torba girişi, Milas Söke girişi, Menteşe Denizli yol ayrımı, Sakartepe rampası, Marmaris girişi ve Köyceğiz girişinde yoğunluğa neden oldu. Sürücüler ekipler tarafından kontrol noktalarında durdurularak hem bayramları kutlandı, hem de trafik kurallarını uymaları yönünde uyarıldı.



Vali tatilcilerin bayramını kutladı


Muğla Valisi Esengül Civelek, Milas, Yatağan, Menteşe, Çetibeli ve Köyceğiz’deki polis kontrol noktalarına giderek Muğla’ya tatile gelen vatandaşların bayramını kutlarken, ‘Kemerin ses getirsin’ kampanyası kapsamında araçlardaki çocuklara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel ve Emniyet müdür vekili ile birlikte çocuklara bilgi verilirken değişik hediyeler verdi.



900 polis, jandarma ve sahil güvenlik ekibi görevde


Kurban Bayramı tatili süresince Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri günün 24 saati görev yapacak. Muğla Emniyet Müdürlüğü özellikle trafik, kaçakçılık, göçmen kaçakçılığı ve terör olaylarına karşı havadan helikopter ile karadan da jandarma ve polis ekipleri ile vatandaşların Kurban Bayramını huzurlu bir şekilde geçirmeleri için görev yapacak. Sahil Güvenlik ekipleri de denizde başta göçmen kaçakçılığı olmak üzere görevlerinin başında olacak.


Muğla Emniyet Müdürlüğü gündüzleri 114 ekip, 37 yaya personel, geceleri ise 82 ekip, 35 yaya personel olmak üzere 450 kişi ile görevlerinin başında olacak. Ayrıca trafik ekiplerine genel asayiş hizmetlerinden de 130 personel takviye edilerek 580 personel trafiğin tanzim ve denetiminde görevlendirildi.


Muğla İl Jandarma Komutanlığı ise 42 Jandarma trafik timi, 5 motosikletli tim, trafik ekiplerine yardımcı olmak amacıyla 75 asayiş timi, 12 motosikletli asayiş timi ve 51 noktada drone ile havadan trafik denetimi gerçekleştirecek.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 19:33
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