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Aktüel Muğla'da zorla senet imzalattıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı
Aktüel

Muğla'da zorla senet imzalattıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 10:35:05 -
Muğla'da zorla senet imzalattıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, zorla senet imzalattıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, güzellik salonu işleten bir kişiye zorla senet imzalatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, eşkalleri tespit edilen M.S.Ç, S.E, S.A. ve T.S'yi belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla yakaladı.

S.A'nın cep telefonunda, zorla imzalattırılan senetlerin fotoğrafları tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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