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Aktüel Muğla'da zorla senet imzalattıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı
Aktüel

Muğla'da zorla senet imzalattıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 15:06:25 -
Muğla'da zorla senet imzalattıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, zorla senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.S.Ç, S.E, S.A. ve T.S. adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri dün, güzellik salonu işleten bir kişiye zorla senet imzalatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatmış, 4 şüpheli yakalanmıştı. Aramada, cep telefonunda zorla imzalattırılan senetlerin fotoğrafları bulunduğu tespit edilmişti.

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