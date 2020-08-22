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Aktüel Muğla'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Aktüel

Muğla'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 23:47:24 -
Muğla'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 09 NT 015 plakalı otomobil, Milas-Söke kara yolunda tır ve iş makinesiyle çarpıştıktan sonra savruldu.

Kazada, otomobildeki Orkun Ergünay, Doğaç Karakurt ve Burak Bağcı yaralandı.

Olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerce araçtan çıkarılarak 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası Milas-Söke kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

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