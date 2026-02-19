  • İSTANBUL
Muğla’da zehir tacirlerine geçit yok: Şafak operasyonuyla yakalandılar!

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Datça ve Milas ilçelerinde zehir tacirlerine yönelik düzenlediği iki ayrı operasyonla uyuşturucu şebekesine ağır darbe indirdi. Sokak satıcılarına yönelik yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan ekipler, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 88 gram metamfetamin ile bin 284 adet sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince Datça ve Milas ilçelerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda 88 gram metamfetamin ile Bin 284 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

 

Datça’da 88 Gram Metamfetamin

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen bir şahsın Datça ilçesine uyuşturucu getireceği ve satış yapacağı bilgisi üzerine şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Aramada 88 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.

 

Milas’ta 1284 Adet Sentetik Ecza

Milas ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, yüklü miktarda sentetik ecza getirerek ikametinde satış yapacağı değerlendirilen şahsın evinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1284 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Her iki operasyon kapsamında yakalanan toplam 3 şüpheli hakkında TCK 188 kapsamında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti’ suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

