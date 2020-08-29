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Aktüel Muğla'da Yörüklerin yüzlerce yıllık göç yolları tescilleniyor
Aktüel

Muğla'da Yörüklerin yüzlerce yıllık göç yolları tescilleniyor

Yeniakit Publisher
2020-08-29 19:29:06 -
Muğla'da Yörüklerin yüzlerce yıllık göç yolları tescilleniyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yürütülen projeyle Yörüklerin göç yolları ve bu yollar üzerindeki eserler belirlenecek.

Seydikemer Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Yörük Türkmen Araştırmaları Merkezi (YÖRTÜMER) ve Beşkaza Kültür ve Dayanışma Platformu iş birliğiyle Seydikemer'de, Yörük göç yolları ve bu yollar üzerindeki eserlerin tespit edilmesi amacıyla Güney Ege Kalkınma Ajansının (GEKA) destekleriyle çalışma başlatıldı.

Araştırma yapılacak göç yolu üzerinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, projenin amacının, atalarının geçtiği miş olduğu yolları belirleyip, geride bıraktığı eserleri gün yüzüne çıkararak gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu ifade etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Gökçe ise Yörüklerin göç yollarını tespit ederek hem kültüre hem de turizme kazandırmak istediklerini söyledi.

Yörük Kültür Derneği Başkanı Ramazan Kıvrak ise atalarının yüzyıllardır yürüdüğü göç yolunun belgelenmesinin gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

Beşkaza Kültür ve Dayanışma Platformu Başkanı Devrim Karakuş da bölgede iki alanda çalışma yürütüldüğünü aktardı.

Çalışmalardan birinin yüzey araştırması olduğunu anlatan Karakuş, "Bize ait olan tüm eserleri tespit etmek ve bunu bilimsel anlamda da tescilli hale getirmek istiyoruz. Bu saatten sonra artık bilimsel temellere dayandırılacak. Yörük göç yollarındaki tüm somut eserler yine tespit ediliyor, tescil altına alınıyor. Biz artık biliyoruz ki atalarımız gayet büyük ve güzel eserler bırakmışlar." dedi.

Konuşmaların ardından Otgöz, projede yer alanlara katılım belgesi verdi.






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