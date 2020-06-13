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Aktüel

Muğla'da yoldan çıkan hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-13 19:37:57 -
Muğla'da yoldan çıkan hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde, hafif ticari aracın yoldan çıkması sonucu 6 kişi yaralandı.

Muğla- Antalya kara yolu Sakar Rampası mevkisinde, 16 KIT 91 plakalı hafif ticari araç, kimliği belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına çarptı.

Kazada, araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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