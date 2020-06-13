Muğla'da yoldan çıkan hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde, hafif ticari aracın yoldan çıkması sonucu 6 kişi yaralandı.
Muğla- Antalya kara yolu Sakar Rampası mevkisinde, 16 KIT 91 plakalı hafif ticari araç, kimliği belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına çarptı.
Kazada, araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.