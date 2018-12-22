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Muğla'da yol kenarında bulundu!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yol kenarında vatandaşlar tarafından tam bir metre uzunluğunda bir iguana bulundu. İguananın beslenmek için alındığı, daha sonra sokağa terk edildiği belirtildi.

22 Aralık 2018 Cumartesi 15:40
Muğla'da yol kenarında bulundu!

Muğla'da, Bodrum-Yalıkavak Karayolu Torba Mahallesi yakınlarındaki yol kenarında bir vatandaş 1 metre uzunluğunda, 10 kilogram ağırlığındaki bir iguana buldu. Vatandaş, iguanayı, Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi yetkililerine teslim etti. Bitkin haldeki iguananın vücudunda herhangi bir yarası olmadığı belirlendi.

Beslenmek için alınıp doğaya salındığı sanılıyor

DHA'da yer alan habere göre tropik iklim hayvan türlerinden olan iguananın, vücut ısısının dengelenmesinden sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla İl Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi. Bölgede yaşayan bir hayvan türü olmayan iguananın, beslenmek için alınıp, daha sonra sahibi tarafından doğaya salındığı veya kaçtığı sanılıyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 15:40
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