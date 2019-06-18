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Muğla’da Yıldızlar ve Ümitler Taekwondo İl Şampiyonası yapıldı

Yıldızlar ve Ümitler Taekwondo İl Şampiyonası Muğla Menteşe Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirildi.

18 Haziran 2019 Salı 15:28
Muğla’da Yıldızlar ve Ümitler Taekwondo İl Şampiyonası yapıldı

Yıldızlar ve Ümitler Taekwondo İl Şampiyonası Muğla Menteşe Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirildi. Dalaman, Kavaklıdere, Milas, Menteşe, Marmaris, Fethiye, Köyceğiz ve Ortaca’dan 80’e yakın sporcunun katıldığı turnuvada sporcular kıyasıya mücadele etti.


Taekwondo Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Uğur Göktaş turnuva ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yıldızlar ve Ümitler Taekwondo İl Şampiyonasına Muğla ve ilçelerinden toplam 70 sporcu katıldı. İl şampiyonasını Muğla Taekwondo’su için çok önemsiyoruz. Çünkü önümüzde Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, Ümitler Türkiye Şampiyonası, Dünya Şampiyonası elemeleri ve Avrupa Şampiyonası gibi önemli turnuvalar var. Bu büyük turnuvalara Muğla olarak iyi hazırlanıyoruz. Bugünkü il şampiyonasında erkeklerde 10, kızlarda 10 siklet var. 13-18 yaş aralığını oluşturan il şampiyonamızda sporculara başarılar diliyorum" dedi.


Ardından konuşma yapan Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ise madalya töreninde yaptığı konuşmada, "Muğla’da taekwondo hızla gelişiyor. Turizmde nasıl bir markaysak, sporda da marka olmamız gerekiyor. Bu konuda elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz. Ben bugün il şampiyonasına katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.


Konuşmaların ardından madalya törenine geçildi. İl Şampiyonasında başarılı olan sporculara madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:28
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