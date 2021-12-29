Muğla’da yarın okullar tatil mi? Yarın Muğla’da okul var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Denizli ve Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli için bugün ve yerin sarı uyarı yayımlandı.

Muğla’da yarın okullar tatil mi?

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Muğla çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (35-70 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Muğla’da yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği sorgulanırken, Muğla Valiliğinden okulların tatil olacağına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Muğla hava durumu nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu açıklamaya göre: "Gökgürültülü Sağanak Yağış Yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla il genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Perşembe (30.12.2021) günü sabah saatlerine kadar kuvvetli (35-70 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.