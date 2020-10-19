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Yerel Muğla'da yaralı bulunan oklu kirpi tedavi altına alındı
Yerel

Muğla'da yaralı bulunan oklu kirpi tedavi altına alındı

Muğla'da vatandaşların ormanlık alanda yaralı halde bulduğu oklu kirpi tedavi altına alındı. Yaralı okul kirpi tedavi olduktan sonra doğaya bırakılacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 19:19:00 -
Muğla'da yaralı bulunan oklu kirpi tedavi altına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaralı halde bulunan oklu kirpi, ilçedeki veterinerde tedavi altına alındı. Oklu kirpi tedavisinin ardından doğal yaşamına salınacak.

Yaralı oklu kirpi tedavi altına alındı

Kayaköy Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yaralı oklu kirpi olduğunu fark eden vatandaşlar, Hayvan Destek ve Eğitim Derneği’nden (HAYDED) yardım istedi.

Veteriner tarafından sakinleştirici yapılan kirpi, hayvan ambulansıyla veteriner kliniğine getirilerek tedavisine alındı. Oklu kirpi sağlığına kavuştuktan sonra Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerince doğal yaşamına salınacak.

HAYDED Başkan Yardımcısı Baha Ünsal, gazetecilere, derneğin acil ihbar hattına gelen bilginin ardında ulaştıkları hayvanın vücudunda gözle görülebilen yaraların olduğunu söyledi.

'İlk kez oklu kirpiyle karşılaştık'

İlçedeki veteriner kliniğinin ambulansıyla bulunduğu yerden alınan kirpinin tedavisine başlandığını belirten Ünsal, “Sokak hayvanlarına yardım için kurulan bir derneğiz. Daha önce ördek, martı gibi yaralı hayvanların tedavilerini yaptırdık. İlk kez bir oklu kirpiyle karşılaştık. İnşallah iyileştirip doğaya salacağız” diye konuştu.


Veteriner hekim Osman Aydın Kara ise oklu kirpiler genelde bitki kök ve yumrularıyla beslendiğini belirtti.

Tedaviden sonra doğaya salınacak

Oklu kirpinin yaralarını yırtıcı bir hayvanın saldırısı nedeniyle aldığını dile getiren Kara, “Tedavisine kliniğimizde başladık. Kısa sürede iyileşeceğini tahmin ediyoruz. Sağlığına kavuştuktan sonra Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerince doğaya salınacak” dedi.

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