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Aktüel

Muğla'da yangın çıkan evde mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-11 22:37:43 -
Muğla'da yangın çıkan evde mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın çıkan evdeki iki kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Karaova Mahallesi 201. Sokak'taki bir evden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, mutfak kısmındaki yangını kontrol altına aldı.

Evde bulunan iki kedi yavrusu ekipler tarafından kurtarılarak ev sahibine teslim edildi.

Yangın evin mutfak bölümünde hasara yol açtı.

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