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Gündem Muğla'da yangın 5 yıldızlı otele sıçradı! Tatilcilerin panik anları kameraya yansıdı
Gündem

Muğla'da yangın 5 yıldızlı otele sıçradı! Tatilcilerin panik anları kameraya yansıdı

Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın 5 yıldızlı iki otelin bahçesine kadar dayandı. Karadan ulaşımın zor olduğu bölgedeki otellerden teknelerle tahliye edilen tatilcilerin panik anları kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 19:38:00 - 2021-07-29 19:45:22

Muğla'da ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederken, alevler 5 yıldızlı iki otelin bahçesine kadar dayandı. Otelden tahliye edilen tatilcilerin panik anı kameralara yansıdı.

Muğla'da yangın otele sıçradı

Muğla'nın Milas ilçesinde Meşelik Mahallesi, Kuyucak mevkiindeki çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

Oteller bölgesine yakın bir bölgede çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangın 5 yıldızlı otele sıçradı

Alevler bölgedeki 5 yıldızlı iki otelin bahçesine kadar dayandı. Alevlere 8 arazöz ve 6 itfaiye aracı ve 40 orman işçisi ile müdahale edildi.

Tatilciler tahliye edildi

İş makineleri ile ormanlık alanda yol açma çalışmaları sürüyor. Jandarma ekipleri, sahildeki tatilcileri tedbir amacıyla bölgeden uzaklaştırdı.

Tekne sahipleri oteldeki turistlerin tahliyesine yardımcı oldu

Bazı tekne sahipleri, karadan ulaşımın zor olduğu bölgedeki otellerde kalan turistlerin tahliyesi için destek verdi.

Ters esen rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi.

 

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