Muğla'da yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
Muğla'da bir evde yangın çıktı. Olayda 59 yaşındaki Metin Uçkun hayatını kaybetti.
Muğla'nın Fethiye ilçesi, Foça Mahallesi'ndeki iki katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede evi saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Evdeki Metin Uçkun'un (59) yangında hayatını kaybettiği belirlendi.
Uçkun'un cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.