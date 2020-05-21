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Muğla'da yanan ormanlık alan havadan fotoğraflandı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:47:52 -
Muğla'da yanan ormanlık alan havadan fotoğraflandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangınında zarar gören alanlar, havadan fotoğraflandı.

Kısırlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangının izleri ve siyaha bürünmüş hali, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince helikopterden cep telefonuyla çekilen fotoğraflara da yansıdı.

Alevlerin bazı yerleşim yeri yakınlarına kısa mesafe kala kontrol altına alındığı, bölgedeki bazı tarım alanlarının da zarar gördüğü dikkati çekti.

Yanan alanlar ve çevresinde orman işçilerinin ve arazözlerin çalışma yürüttüğü göze çarptı.

Kısırlar Mahallesi'nde dün çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı yoğun mücadelenin ardından söndürülmüş, yaklaşık 50 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştü.

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