  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Muğla'da yamaç paraşütüyle deniz düşen Alman kadın öldü
Aktüel

Muğla'da yamaç paraşütüyle deniz düşen Alman kadın öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-22 14:55:16 -
Muğla'da yamaç paraşütüyle deniz düşen Alman kadın öldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle denize düşen Alman kadın hayatını kaybetti.

Samine Maag (46) Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın bin 700 metre pistinden yamaç paraşütüyle single (tekli) atlayış yaptı.

Maag, gökyüzünde akrobasi hareketleri yaptığı sırada denize düştü. Alman kadının düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Ölüdeniz Karakol Komutanlığında konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi botla ulaştığı Maag'ı sahile getirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Maag'ın cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Büyükelçi Kılıç'tan S-400 ve F-35 açıklaması
Gündem

Büyükelçi Kılıç'tan S-400 ve F-35 açıklaması

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki bazı sorunların iki ülke arasındaki ilişkilere yansımaması gerektiğini söyleyen Tür..
19 ilde büyük operasyon! Çok sayıda avukat gözaltına alındı
Gündem

19 ilde büyük operasyon! Çok sayıda avukat gözaltına alındı

İzmir merkezli 19 ilde FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 27'si avukat, 55 şüpheli gözaltına alındı. ..
BM'de Aliyev'den tokat gibi sözler!
Dünya

BM'de Aliyev'den tokat gibi sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu üst düzey toplantılarında gönderdiği video mesajda Ermenist..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı