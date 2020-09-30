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Aktüel Muğla'da yamaç paraşütü kazası: 2 yaralı
Aktüel

Muğla'da yamaç paraşütü kazası: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 19:01:15 -
Muğla'da yamaç paraşütü kazası: 2 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yamaç paraşütünün düşmesi sonucu pilot ve Rusya uyruklu yolcu yaralandı.

Yamaç paraşütü pilotu Burak Keptığ, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1200 rakımlı pistinden yolcusu Nikolay Milin'le tandem uçuşu yaptı.

İkili, kalkışın ardından rüzgarın etkisiyle paraşütün kontrolünün kaybedilmesi sonucu kayalık alana düştü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki diğer paraşütçülerin de yardımıyla düştükleri yerden yola taşınan yaralı 2 kişi, sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücutlarında kırıklar olduğu belirtilen yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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