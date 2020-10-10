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Aktüel Muğla'da yağ dökülen yolda araçlar kontrolden çıktı: 2 yaralı
Aktüel

Muğla'da yağ dökülen yolda araçlar kontrolden çıktı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 18:20:03 -
Muğla'da yağ dökülen yolda araçlar kontrolden çıktı: 2 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki otomobil ve bir motosiklet yağ dökülen yolda kontrolden çıktı, 2 kişi yaralandı.

Ali Can Altun'un kullandığı 48 AEN 873 plakalı motosiklet, Nihal Sakarya idaresindeki 06 EC 2802 plakalı otomobil ve Orhan Korkmaz yönetimindeki 48 UB 816 plakalı otomobil, Kıbrıs Şehitleri Caddesi Antik Tiyatro mevkisinde yağ dökülen yolda kontrolden çıktı.

Motosikletin yola savrulması nedeniyle sürücü Altun ile beraberindeki Betül Altun yaralandı. Yaralılar, Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yol kenarındaki ağaca çarparak şarampole yuvarlanmaktan kurtulan otomobilin sürücüsü Nihal Sakarya ise uzun süre kazanın şokunu yaşadı.

Orhan Korkmaz ise kontrolden çıkan aracını durdurmayı başardı.

İtfaiyenin talaşladığı yolda polis ekiplerince güvenlik tedbiri alınırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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