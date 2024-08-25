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Yerel Muğla'da üzücü görüntü
Yerel

Muğla'da üzücü görüntü

Yeniakit Publisher
2024-08-25 16:59:00 -
Muğla'da üzücü görüntü

Muğla, Milas'ta Fener mevkiinde deniz kenarında ölü caretta caretta bulundu.

Edinilen bilgiye göre Muhammet Açıkgöz ve Aslı Özmen isimli gençler, denizde yüzerken açıkta bir cisim fark etti. Cismin insan bedenine benzediğini düşünen gençler, durumu anlamak için hızla yaklaştılar.

Yaklaştıklarında, gördüklerinin bir caretta caretta kaplumbağasının cansız bedeni olduğunu fark ettiler.

Açıkgöz ve Özmen, suya atlayarak ölü caretta carettayı kıyıya çıkarttılar.

Durumu yetkililere bildiren gençler, kısa sürede olay yerine gelen ekiplere durumu aktardı.

Ekipler, caretta carettanın ölüm nedenini araştırmak üzere kaplumbağayı inceleme altına aldı.
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