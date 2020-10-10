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Aktüel Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Aktüel

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 18:28:29 -
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla’nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

Toplanan deliller üzerine harekete geçen ekipler, Yeni Mahalle'de belirlenen bir eve operasyon düzenledi.

Dedektör köpeği Hera'nın da kullanıldığı aramada, bir miktar uyuşturucu madde ile saksılara dikili Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi Y.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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