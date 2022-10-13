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Aktüel Muğla'da uyuşturucu operasyonu
Aktüel

Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-10-13 22:11:00 -
Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla-Menteşe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yemişendere Mahallesi'nde S.B.D'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Operasyonda evde bulunan S.B.D. ve B.A.Ç. gözaltına alındı.

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