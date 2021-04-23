  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Muğla'da uyuşturucu operasyonu
Yerel

Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 11:54:00 -
Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Fethiye ve Bodrum ilçelerinde düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli O.Ç. ve B.A'yı gözaltına aldı.

Zanlıların ikametlerindeki aramada, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ise uyuşturucu ticareti yaptıkları şüphesiyle 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve araçlarındaki aramada, bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu'nun çirkin yüzü: Soruyu beğenmeyince aynı çirkin uslüp!
Siyaset

İmamoğlu'nun çirkin yüzü: Soruyu beğenmeyince aynı çirkin uslüp!

Habertürk canlı yayınına katılan Ekrem İmamoğlu, yine beğenmediği soruları alaycı bir uslüpla engelleyince tepki çekti.
PKK itiraf etmek zorunda kaldı: Türkler öldürdü!
Gündem

PKK itiraf etmek zorunda kaldı: Türkler öldürdü!

Katil PKK, üst düzey teröristin TSK tarafından etkisiz hale getirildiğini itiraf etti.
Türkiye'den Rusya'ya misilleme! Dikkat çeken detay
Gündem

Türkiye'den Rusya'ya misilleme! Dikkat çeken detay

Geçtiğmiz günlerde Rus kanalı yeni bir İHA'yı tanıttığı haberinde Bayraktar TB2'yi animasyonla imha etmişti. Roketsan MAM-T füzesinin tanıtı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay