  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Muğla'da Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 9 kişi kurtarıldı
Aktüel

Muğla'da Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 9 kişi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 23:42:01 -
Muğla'da Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 9 kişi kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 9 kişi kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Alaca Burnu açıklarında sal içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, Yunan sahil güvenliğince Türk kara sularına itildiği belirlenen 9 kişiyi bota alarak karaya çıkardı.

Marmaris Limanı’na getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Adliyeye götürülen DEAŞ'lı böyle bağırdı:
Gündem

Adliyeye götürülen DEAŞ'lı böyle bağırdı: "Süleyman Soylu'yu aldırtacağım!"

Bursa ve Mersin’de gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ sempatizanlarından birisi adliyeye götürülürken ''Süleyman Soylu'yu aldırtacağım'' diy..
Başkan Erdoğan’dan talimat! ‘Bir an önce başlasın’
Korona Virüs

Başkan Erdoğan’dan talimat! ‘Bir an önce başlasın’

Koronavirüsün vaka sayılarını arttırmasından sonra başlayan toplumda 'cezalar tahsil edilmiyor' algısı devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erd..
AK Parti açıkladı! Erdoğan'ın son oy oranı belli oldu
Siyaset

AK Parti açıkladı! Erdoğan'ın son oy oranı belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yapılan son anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Ünal, partinin oyunun yüzde 42, Cumhurbaşk..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı