Muğla'da Türk kara sularına itilen 43 sığınmacı kurtarıldı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 43 sığınmacı kurtarıldı.
Değirmen Burnu açıklarında, Türk kara sularına geri itilen lastik bot içindeki sığınmacıların yardım istemesi üzerine, bölgeye Türk Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Kurtarılan 43 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.
Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.