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Muğla'da turizm yoğunluğu

Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde sıcak hava nedeniyle vatandaşlar ve turistler sahillere akın etti

09 Ağustos 2019 Cuma 15:07
Muğla'da turizm yoğunluğu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde sıcak havayı fırsat bilenler, sahilleri doldurdu.

Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının da 25 derece olduğu Bodrum'da Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında yoğunluk oluşturan turistler, deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

İlçeye gelen tatilciler, tekne turlarına katılarak eşsiz koyları gezmenin mutluluğunu yaşadı. Bazı tatilciler de özellikle Gümbet sahilinde su sporları yaparak keyifli anlar yaşadı.

Marmaris'te tatillerini yapan yerli ve yabancı turistler denize girip, plajda güneşlendi. Turistler, Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı, Turunç ile İçmeler sahillerini doldurdu.

Su eğlence parklarında ve sahil işletmelerinde yoğunluk görüldü. Marmaris Körfezi'nde adrenalin sevenler deniz paraşütü gibi su sporlarını tercih etti.

Fethiye'de de plajlarda yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturdu. Bazı turistler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarında denize girip kumsalda güneşlendi.

Macera tutkunları ise Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nden yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını izleme fırsatı buldu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:07
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