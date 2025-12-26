  • İSTANBUL
Muğla'da tuğla yüklü TIR yandı
Yaşam

Muğla'da tuğla yüklü TIR yandı

Muğla’da tuğla yüklü TIR yandı

MUĞLA’nın Seydikemer ilçesinde alev alan tuğla yüklü TIR, yandı.

Gülgün AKYOKUŞ/SEYDİKMER (Muğla),(DHA) - MUĞLA’nın Seydikemer ilçesinde alev alan tuğla yüklü TIR, yandı.

Saat 18.00 sıralarında Seydikemer ilçesi Fethiye–Antalya kara yolu Kavaklı mevkisinde şoförünün ismi öğrenilemeyen 48 PN 600 plakalı tuğla yüklü TIR, seyir halindeyken alev alarak, yanmaya başladı. TIR'ı yolun sağına çeken şoförün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü. Yangın medeniyle TIR'da hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

