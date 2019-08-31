Muğla'da trafik kazası: 1 ölü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Murat G. yönetimindeki 48 BF 323 plakalı kamyonet ile Murat Ön'ün (26) kullandığı 48 AAJ 561 plakalı motosiklet, Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Ön, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çarpışmanın şiddetiyle Ön'ün taktığı kaskın parçalandığı görüldü. Kamyonet sürücüsü Murat G, gözaltına alındı.

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