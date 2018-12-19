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Muğla'da telefon kablosu hırsızları, suçüstü yakalandı

Muğla Seydikemer'de 2 evden hırsızlık ve yine aynı telekomünikasyon şirketine ait direği keserek, fiber optik kabloları çaldıkları belirlenen 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 17:50
Muğla'da telefon kablosu hırsızları, suçüstü yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, telekomünikasyon şirketine ait ormanlık alandaki telefon kablolarını kesip, çalmaya çalışan 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. İfadelerinden ilçedeki 2 evden hırsızlık ve yine aynı telekomünikasyon şirketine ait direği keserek, fiber optik kabloları çaldıkları belirlenen 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

İhbarı değerlendiren Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 Aralık günü saat 23.30 sıralarında, Yaylaceylan Mahallesi Karabel mevkisindeki ormanlık alanda bulunan telekomünikasyon şirketine ait telefon kablolarının kesilerek, çalındığını belirledi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, Y. B., M.B., ve R.K.'yi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kabloları kesmekte kullandığı belirlenen yankeski ve kerpeten ile çalmaya çalıştıkları 200 metre uzunluğundaki bakır telefon kablosuna ise el koyuldu. Şüphelilerin ifadelerinden 12 Haziran'da Ceylan Mahallesi Karabel mevkisindeki 2 evden hırsızlık yaptıkları, 31 Ağustos'ta yine aynı telekomünikasyon şirketine ait direği keserek, 80 metre fiber optik kabloyu çaldıkları da belirlendi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Jandarma, hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 2 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 17:50
  1. Muğla
  2. Seydikemer
  3. Telefon kablosu hırsızlığı
  4. suçüstü yakalandılar

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