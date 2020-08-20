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Aktüel Muğla'da tekne çaldıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
Aktüel

Muğla'da tekne çaldıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 16:06:17 -
Muğla'da tekne çaldıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde tekne çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kazıklı Mahallesi'ndeki koyda olağan dışı bir hareketlilik olduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Koya giden ekipler, 2 kişinin bir tekneyi denizden çıkararak araca yüklemeye çalıştığını gördü.

Yapılan araştırmada, şüpheliler V.E. ve İ.H'nin, Bodrum ilçesinden çaldıkları tekneyi Milas'a getirdikleri belirlendi.

Gözaltına alınan zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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