Muğla'da 'Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı' gerçekleştirildi

37 katılımcının sunum ve görüşleriyle katkı sağladığı toplantıda Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Uluhan Korkut ile Halit Yıldız’ın yanı sıra, DSİ 213. Şube Müdürlüğü'nden Şube Müdürü Nurettin Kıvrak, Meteoroloji İl Müdürlüğü İl Müdürlüğün'den Meteoroloji Mühendisi Gülru Yelkıran sunum yaptı. Sunumlarda Muğla genelindeki su kaynaklarının son durumu, tarımsal kuraklığa yönelik çalışmalar ve öneriler ile meteorolojik veriler ele alındı.



Toplantıda açılış konuşmasını yapan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak küresel iklim değişikliği ile kuraklığın tarıma etkileri, bunların çözümüne yönelik projeleri ve devam eden çalışmaları anlattı. İl Müdürü Saylak, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Kırsal Kalkınma Ekonomik Yatırımlarının Desteklenmesi’ projesi çerçevesinde modern sulama, bireysel sulama ve yağmur hasadına yüzde 50 hibe desteği sağladığını hatırlatarak, mevcut su kaynaklarının korunması konusunda herkesi duyarlı olmaya davet etti.



Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan da konuşmasında bir damla suyun ve bir karış toprağın bile önemli olduğuna vurgu yaparak, su kaynaklarının doğru ve etkin yönetimi konusunda herkesin üstüne düşen görevi yapmasının bugüne ve geleceğe hizmet olduğunu söyledi.



Katılımcıların görüşlerinin alındığı toplantıda, 2021-2022 yılları üretim sezonu içerisinde iklimsel değişikliği karşısında çözüm önerilerinin de sıralandığı toplam 53 maddelik sonuç raporu oluşturuldu.



Küresel iklim değişikliği ile birlikte kuraklık ihtimaline karşı tedbirlerin alınması ve eylem planı oluşturulması amacıyla Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan başkanlığında düzenlenen toplantıya; ilçe kaymakamları, belediye başkanları, ilgili kurum ve kuruluş müdürleri ile sektör temsilcileri katıldı.