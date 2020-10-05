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Aktüel Muğla'da tarihi eser ve gümrük kaçakçılığı operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
Aktüel

Muğla'da tarihi eser ve gümrük kaçakçılığı operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 13:12:49 -
Muğla'da tarihi eser ve gümrük kaçakçılığı operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen tarihi eser ve gümrük kaçakçılığı operasyonunda 25 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak içki ve tütün satışı ile tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Toplanan delillerin ardından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 610 litre etil alkol, 188 şişe sahte içki, 3 litre el yapımı içki, 55 şişe sahte bandrollü içki, alkol yapımında kullanılan iki kit, anason yağı, gliserin, 695 paket gümrük kaçağı tütün, 8 gümrük kaçağı elektronik sigara kiti, 380 gümrük kaçağı puro, 3 bin içi dolu makaron, bin 254 sigara sarma kağıdı, 17 kutu gümrük kaçağı cinsel içerikli hap, 19 altın sikke, 185 sikke, 4 tarihi eser niteliğinde obje, 2 heykel, 2 sütun, 2 ruhsatsız tabanca ve 14 fişek ele geçirildi.

Operasyonda, 25 şüpheli yakalandı.


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