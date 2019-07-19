Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Muğla'nın Yatağan ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen 10 obje ele geçirildi.19 Temmuz 2019 Cuma 16:04
Yatağan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri, Bozüyük Mahallesi'nde R.Y'nin ev ve eklentilerine operasyon düzenledi.
Tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen 7 obje ile iki kap, dibek taşı,iki ruhsatsız av tüfeği, iki ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 25 mermi ve iki bıçak ele geçirilen operasyonda şüpheli R.Y, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Ele geçirilen malzemeler, Muğla Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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