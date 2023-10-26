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Yerel Muğla'da talihsiz olay! Emzirilirken fenalaşan bebek vefat etti
Yerel

Muğla'da talihsiz olay! Emzirilirken fenalaşan bebek vefat etti

Yeniakit Publisher
2023-10-26 17:07:00 -
Muğla'da talihsiz olay! Emzirilirken fenalaşan bebek vefat etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan talihsiz olayda 28 gün önce dünyaya gelen bebek, iddiaya göre annesinin emzirdiği esnada nefessiz kalarak yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan talihsiz olayda 28 gün önce dünyaya gelen bebek, iddiaya göre annesinin emzirdiği esnada nefessiz kalarak yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde İslamhaneleri Mahallesi'nde meydana gelen olayda 27 Eylül'de dünyaya gelen Ahmed Abdülhamid isimli bebek, annesi Suriye uyruklu Gadır B. tarafından emzirildi. Gadır B. çocuğunu emzirirken uyuya kaldı. Nefessiz kalan 28 günlük bebek fenalaştı.

Bir müddet sonra uyanan annesi, minik Ahmed'in nefes almadığını fark etti. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekibi, bebeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki ön otopsi işlemleri tamamlanan Ahmed bebek, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Anne Gadıra B., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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