Muğla'da sürat teknesi karaya çarptı: 5 yaralı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde sürat teknesinin karaya çarpması sonucu 5 turist yaralandı.
Foça Mahallesi Çalış Plajı Kuş Cenneti mevkisinde içerisinde Yeni Zelandalı 5 turist bulunan sürat teknesi, karaya çarptı. Kazayı görenlerin yardım istemesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.