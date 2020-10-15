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Aktüel Muğla'da sürat teknesi karaya çarptı: 5 yaralı
Aktüel

Muğla'da sürat teknesi karaya çarptı: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 11:45:45 -
Muğla'da sürat teknesi karaya çarptı: 5 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde sürat teknesinin karaya çarpması sonucu 5 turist yaralandı.

Foça Mahallesi Çalış Plajı Kuş Cenneti mevkisinde içerisinde Yeni Zelandalı 5 turist bulunan sürat teknesi, karaya çarptı. Kazayı görenlerin yardım istemesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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