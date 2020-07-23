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Aktüel

Muğla'da şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ve sahte para ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-23 14:11:50 -
Muğla'da şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ve sahte para ele geçirildi

MUĞLA (AA) - Muğla'da polis ekiplerinin kontrol noktasında durdurduğu otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve sahte para ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yaptı.

Ekipler, bir miktar uyuşturucu ile sahte para ve ehliyet ele geçirdi.

Otomobildeki E.D, T.K. ve C.Ç. gözaltına alındı.



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