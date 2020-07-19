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Muğla'da sulama havuzunda mahsur kalan 4 köpek yavrusu kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-19 22:18:18 -
Muğla'da sulama havuzunda mahsur kalan 4 köpek yavrusu kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, sulama havuzunda mahsur kalan 4 köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Eşen Mahallesi Uzun Duvar mevkisindeki sulama havuzundan köpek sesleri geldiğini duyanlar, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, 4 köpek yavrusunu mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Ekipler tarafından su verilen köpekler, Seydikemer Hayvanseverler Derneğine teslim edildi.

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